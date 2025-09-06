В Москве задержали украинку со взрывчаткой

Гражданка Украины, сотрудничавшая с СБУ, задержана в Москве. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Женщина по фамилии Головаш имеет навыки конспирации и противодействия деятельности полиции, а также широкие связи в криминальном мире, в том числе за пределами РФ, уточнил собеседник ТАСС. У нее была изъята взрывчатка.

Фигурантке уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Мещанском суде агентству подтвердили арест. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Крыму задержана женщина, принесшая в здание ФСБ икону со взрывчаткой

Ранее экстренное предупреждение распространило региональное ГУФСИН: двое опасных преступников, совершивших побег из СИЗО-1 Екатеринбурга, могут скрываться на территории садоводческих товариществ.