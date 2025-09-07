Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

Мошенники придумали новую схему получения доступа к "Госуслугам" россиян под предлогом обновления сведений об образовании на портале. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, злоумышленник звонит жертве и, представляясь сотрудником вуза, предлагает якобы внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого мошенники просят назвать код из сообщения для входа на сайт "Госуслуг".

После того как жертва называет код, злоумышленник получает доступ к личному кабинету пострадавшего. При этом "Госуслуги" в сообщении с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники.

До этого в МВД России рассказали, что доксинг — незаконный сбор персональных данных для шантажа — является одной из самых распространенных в мире киберугроз. В ведомстве рассказали, что тысячи пользователей интернета ежедневно сталкиваются с таким видом мошенничества.