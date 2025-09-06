В российском городе подросток убил мать молотком

В городе Выкса Нижегородской области заключили под стражу подростка, обвиняемого в убийстве матери. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Согласно версии следствия, в августе юноша, находясь в квартире дома на улице Новой, нанес удары молотком по голове матери, после чего скрылся. Она скончалась на месте от полученных травм.

Тело обнаружил ее брат через две недели. Мужчина пришел проверить сестру, не отвечавшую на звонки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в Брянской области 49-летний сын убил 85-летнюю мать. Сообщалось, что он начал скандалить с родительницей и разозлился, после чего взял топор и зарубил пенсионерку.