Названо число исков, подданых потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подали уже более 30 исков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

© Газета.Ru

«На заседании в четверг еще двое потерпевших заявили исковые заявления о возмещении убытков и морального вреда», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, число поданных исков превысило 30. При этом суммы обращений не уточняются.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по посетителям концертного зала из автоматического оружия и устроили поджог. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

3 сентября второй Западный окружной военный суд огласил показания более половины потерпевшими в рамках предварительного следствия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. В общей сложности по делу потерпевшими признаны более 1 700 человек, а также шесть юридических лиц.

