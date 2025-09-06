В Ярославле мужчина поверил в уголовное дело и отдал мошенникам 9,4 млн рублей

56-летний житель Заволжского района Ярославля поверил в фиктивное уголовное дело и передал аферистам более 9,4 млн рублей под предлогом «декларации средств». Об этом сообщает областное управление МВД

© Газета.Ru

Как установили правоохранители, на стационарный телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Злоумышленник сообщил, что от имени 56-летнего мужчины был осуществлен перевод денег на финансирование незаконного вооруженного формирования.

Чтобы «избежать финансовых потерь», мошенник предложил жертве пройти процедуру декларации средств путем передачи наличных денег курьеру. Мужчина поверил аферисту и в первый день передал неизвестному 6 млн рублей по месту своего жительства.

На следующий день в другой точке он отдал пособнику мошенников еще более 3,4 млн рублей. Общая сумма ущерба составила свыше 9,4 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого российская пенсионерка отдала мошенникам сбережения, пытаясь получить почту. Аферисты убедили ее отправить деньги на «безопасный счет», чтобы якобы избежать обвинений в пособничестве незаконным формированиям.