Пожар произошел в подвале Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке

В подвале Инженерного корпуса Третьяковки, расположенного в Лаврушинском переулке, в пятницу, 5 сентября, произошло возгорание, на место прибыли сотрудники МЧС России. На данный момент они эвакуировали 11 человек.

По данным журналистов, пожару присвоили второй ранг. Информации о пострадавших в результате возгорания нет.

— Произошло задымление в подвале здания по адресу: Лаврушинский переулок, дом 12, — передает Агентство городских новостей «Москва».

По данным Telegram-канала «ТАСС / Москва», причиной задымления в подвале здания стало короткое замыкание.

В тот же день рядом с Киевским вокзалом загорелись два торговых павильона. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

31 августа в производственном здании подмосковной Балашихе произошел крупный пожар. На распространившихся в Сети видеозаписях заметен столб черного дыма, который заметили жители нескольких районов. Позднее МЧС России сообщило о локализации возгорания на площади четырех тысяч квадратных метров. На следующий день, 1 сентября, пожарные ликвидировали возгорание на складе в Балашихе.