В трех разных местах в Петербурге за день обнаружили три боеприпаса

В Петербурге в трех разных местах за один день обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 сентября. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Петродворцовом, Московском и Приморском районах. В результате на Собственном проспекте в Петергофе обнаружили 50-мм минометную мину, на стройплощадке на Пулковском шоссе — 152-мм артиллерийский снаряд, а в Удельном парке — 82-мм минометную мину.

Все боеприпасы, находившиеся в состоянии сильной коррозии, были изъяты и вывезены для уничтожения в условиях полигона. Взрывотехники подтвердили подлинность и опасность обнаруженных предметов.