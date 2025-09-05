Экс-замглавы Росприроднадзора попросил о помиловании

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за хищения при возведении красноярского метрополитена, попросил о помиловании. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, защита предоставила ответ комиссии по вопросам помилования. В нем указывается, что ходатайство Митволя было рассмотрено и принято решение внести президенту РФ Владимиру Путину предложение о «применении акта помилования в отношении осужденного».

При этом комиссия учла позицию Федеральной службы исполнения наказаний, которая дала Митволю положительную характеристику.

5 сентября Верховный суд РФ отказал Митволю в рассмотрении жалобы на пересмотр приговора и оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Кроме того, экс-замглавы Росприроднадзора повторно отказали в замене неотбытого срока на более мягкое наказание в виде штрафа, ограничения свободы или исправительных работ.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. Председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» обвинялся в хищении почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам.