Мужчина жестоко избил знакомую в петербургском подъезде и сломал ей нос

В Петербурге 40-летний мужчина напал на 24-летнюю знакомую в подъезде и жестоко избил ее. Об этом со ссылкой на Управление вневедомственной нацгвардии по городу сообщает spb.aif.ru.

Инцидент произошел 4 сентября на Выборгском шоссе. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою знакомую в подъезде жилого дома. Диспетчер управляющей компании, заметивший драку на камерах видеонаблюдения, нажал тревожную кнопку для вызова охраны.

В результате пострадавшая с серьезными травмами головы, переломом носа, ссадинами и гематомами была госпитализирована. Нападавший задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.