Россиянин поджег вышку по заданию СБУ

В Республике Коми задержан молодой человек, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) пытался совершить диверсию на объекте связи. Об этом сообщает управление ФСБ России по региону со ссылкой на "Коммерсантъ". 23-летний житель Усинска в июле поджег вышку сотового оператора, чтобы нарушить работу мобильной связи в городе. Повреждения оказались незначительными, и связь быстро восстановили. Задержанный полностью признал вину и рассказал, что получил задание через мессенджер Telegram. По данным ФСБ, подозреваемый ранее уже выполнял задания СБУ — проводил съемку здания железнодорожного вокзала для планирования поджога. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за покушение на диверсию и приготовление к теракту. 4 сентября в Херсонской области был задержан 35-летний агент Службы безопасности Украины, который собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ.