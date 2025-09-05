Хозяевам подмосковной зоогостиницы Dogtown грозит срок

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по информации о жестоком обращении с животными после того, как порядка 50 человек, включая певицу Мону, блогеров Эльдара Джарахова и Адель Вейгель, рассказали, что в зоогостинице их питомцы содержались в тесноте и антисанитарии. Сообщается, что проблемы с поведением собак в этой передержке «исправлялись» жаждой, голодом и ошейниками, бьющими током. Прокуратура и полиция проводят проверки.

В Чехове возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в пункте передержки Dogtown.

«Предварительно установлено, что жительница села Шарапово Чеховского городского округа, оказывая услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке, в нарушение действующего закона, допустила жестокое обращение с животными, истязала их побоями, применяя к собакам электрошоковые ошейники. Кроме этого, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло их увечье в виде ссадин», — отмечается в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Чеховская городская прокуратура и ОМВД «Чеховский» организовали проверки. В заявлении от хозяев собак указывалось, что услуги по передержке домашних животных в частном доме оказывались ненадлежащим образом, а питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

О том, что в «элитной» передержке на самом деле издеваются над животными, вечером 4 сентября первой сообщила певица Мона. Она выложила в своих соцсетях видео и фото, на которых собаки сидят в тесных клетках, поставленных друг на друга, а полы вольеров покрыты фекалиями.

По словам артистки, одна из владелиц передержки, Карина, заверяла, что спит с собаками «в обнимку».

«Если она спит с ними в обнимку в клетках, которые переполнены дерьмом и кровью, тогда наша героиня — самоотверженный человек», — возмутилась Мона.

Певица добавила, что её собака Даки «сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На неё надевали ошейник, который бьёт током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови».

На следующее утро сообщение Моны перепостили блогеры Эльдар Джарахов и Адель Вейгель. Они рассказали, что их питомцы также пострадали в этой гостинице. Параллельно в соцсетях стало распространяться видео, в котором две девушки, Карина Волкова и Мария Галкина, представляются и говорят, что пять лет занимаются воспитанием собак и подготовками их к нормативам. Реклама, в которой они объясняют плюсы домашней передержки — «ведь так ваша собака будет человеком и днём и ночью» — перемежается кадрами жестокого обращения с животными. В частности, видно, как Карина и Мария бьют собак и выкручивают им поводки, а также показаны фото гостиницы с тесными грязными клетками.

«Доберман с дырками на шее»

Всего, по словам Моны, более 50 человек доверили передержке своих собак. «Этим людям мы отдавали Винни на четыре дня на передержку, после которой у него была агрессия. Он даже рычал на меня несколько раз. Он вообще только и делал, что отсыпался, вёл себя не как обычно, был как после Афганской войны, ну и вишенка на торте — чума (заразился)», — рассказывает о том, что пришлось пережить псу, один из хозяев.

Всем клиентам обещали скорректировать поведение агрессивных собак, исправить проблемы с туалетом, либо просто присмотреть за животным на время отпуска — «всего лишь» за 75—150 тыс. рублей в месяц. Официального сайта у гостиницы нет, вся информация распространялась через соцсети.

Юрий, хозяин ещё одной собаки, спасённой из Dogtown, говорит, что владелицы в соцсетях показывали результат до и после дрессировки животных. Это подкупало людей.

«Я отдал своего Квинси на полтора месяца. За это время отдал Карине и Марии 220 тыс. рублей. Никто никаких договоров не заключал. После шумихи собаку забрал в плачевном состоянии. Вялая, уши прижаты, погрызен хвост, ссадина под глазом. Видно, что у животного стресс. Когда забирали, Квинси был голодный, сразу же начал подбирать крошки в приюте с пола и жадно есть. Собаке нужно лечение», — рассказал он RT.

По информации бывшей сотрудницы Dogtown Анастасии Венковой, хозяева привозили своих питомцев в Подольск, после чего животные могли либо оставаться в местном филиале — однокомнатной квартире, где порой было до 30 собак, либо их отвозили в Чехов. Юрий также говорил о квартире в Царицыно, где находилась третья передержка.

«Ты привозишь их на определенный адрес, но не знаешь ни номер квартиры, ни подъезд, потому что они каждый раз выходят на улицу и самостоятельно встречают», — добавляет менеджер Моны Елизавета Кузьмина.

Навещать собак Карина и Мария запрещали, так как это якобы может отвлечь питомцев от процесса дрессировки и воспитания. Хозяевам лишь иногда скидывали видео с их животными, поэтому клиенты не могли видеть, в каких условиях их содержат.

Анастасия Венкова рассказывает, что на собак, которые лаяли громче всех, надевали ошейники, бившие их током. Воду давали дважды в день, клетки особо не убирали. На все вопросы владелицы отвечали, что таким способом они «меняют неправильное поведение собак».

«У всех владельцев собак, которые отдавали животных на передержку, истории один в один: обратно они получили собаку с пошатанной психикой. Я и ещё три девочки пытались смягчить условия содержания, помогали животным. Потом я увидела добермана с дырками на шее и шишкой на морде. Тогда поняла: отношение Карины и Марии к животным не изменится. И уволилась», — добавила собеседница RT.

«Зрелище жуткое»

Только в чеховском филиале, по словам бывшей сотрудницы Dogtown, содержалось около 40 собак. «Они почти всё время находились в клетках. Гуляли недолго, периодически выходили в туалет. Терпеть могли не все. Клиентам рекомендовали и даже продавали электроошейники «для коррекции поведения» крупных собак. Хотя никакого смысла в этом не было — собаки только боялись. Например, как-то привезли адекватного, активного далматина, а увозили очень зажатое животное», — рассказала она RT.

По словам Анастасии, чтобы животные лучше выполняли команды, их могли не кормить по несколько дней. «Если были травмы, то хозяевам говорили, мол, мы не закрепили результат, давайте ещё у нас подержите», — добавляет Елизавета Кузьмина.

В подольском отделении находилось примерно столько же животных. Когда правда об обращении с собаками всплыла, негодующие хозяева стали пытаться забрать своих питомцев по домам. Как сообщила Елизавета Кузьмина, из чеховской и подольской передержек удалось вызволить 45 собак, часть из них отдали на передержку к проверенным людям, а часть сразу вернулась к хозяевам: «Мы наливали воду, собаки выпивали по три миски. Все голодные, исхудавшие, раненые. Зрелище жуткое».

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершённое в отношении нескольких животных). Максимальное наказание по этой статье — от трёх до пяти лет лишения свободы.

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал RT, как хозяевам обезопасить своих питомцев при выборе передержки. «Ни в коем случае нельзя отдавать собак, пока вы не зайдёте, не посмотрите, не пообщаетесь. Поэтому выбирать надо зоогостиницу, где есть видеокамеры и можно следить круглосуточно за своими питомцами, если вы оставляете их. Там должны работать квалифицированные специалисты: кинологи, ветеринарные врачи. Заранее читайте отзывы о передержках», — перечислил он.

Эксперт добавил, что физические наказания абсолютно бесполезны в дрессировке животного: «Никаких строгих ошейников, электрошокеров ни в коем случае не должно быть. Нужно работать только на поощрение. Если собака «пищевик», то есть любит поесть, значит, прекрасно сделает всё за еду. Второй способ работает на поощрении, когда хвалишь животное: «Молодец, хорошо, прекрасно». И собаки это понимают».