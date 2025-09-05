На берег Красного моря выбросило обломки грузового судна
На египетское побережье Красного моря выбросило обломки грузового судна VSG Glory. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на газету Al Masry Al Youm.
Отмечается, что обломки выбросило у египетского города Эль-Кусейр. При этом, судно VSG Glory пошло ко дну еще в ноябре 2024 года. Грузовой корабль перевозит продовольствие между йеменскими портами, но затонул из-за поломки на борту. Экипаж судна был эвакуирован в полном составе.
«Жители и постояльцы одной из гостиниц были удивлены, когда в пятницу утром увидели на берегу огромный металлический корпус», — сообщает издание.
Ранее в США обнаружили корабль, который затонул 112 лет назад.