СК завершил расследование убийства генерала Кириллова

Следственный комитет (СК) РФ завершил основное расследование в отношении троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, в скором времени дело будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Главный обвиняемый по делу — гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, его сообщниками были уроженцы Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Кроме того, одним из фигурантов дела является уроженец Баку Роберт Сафарян — он предоставил исполнителям теракта взрывчатку.

Сообщается, что следствие также подозревает в организации теракта агента Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Гедзика (Струтинского).

17 декабря Кириллов и его помощник были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника СБУ сообщила, что украинское ведомство взяло на себя ответственность за теракт.