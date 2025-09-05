Домодедовский городской суд Московской области отказался отправить под домашний арест актрису Аглаю Тарасову и назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматривался вопрос о мере пресечения актрисе.

"В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения Тарасовой Дарье-Аглае в виде домашнего ареста отказать и назначить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Освободить Тарасову из-под стражи в зале суда", - зачитала судья свое решение.