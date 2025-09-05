Аглаю Тарасову освободили из-под стражи в зале суда

Актрисе Аглаи Тарасовой в суде назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Тарасову освободили из-под стражи в зале суда, ей не стали назначать домашний арест. До 3 ноября ей запрещено пользоваться связью.

В суде Тарасова раскаялась в содеянном. Она заявила, что совершила большую ошибку.

Напомним, Тарасову задержали при прохождении «зелёного коридора» в Домодедово. В её вейпе обнаружили 0,4 грамма гашишного масла. В отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ.