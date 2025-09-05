Бывший администратор российской криптобиржи умер в индийской тюрьме

В индийской тюрьме умер бывший администратор российской криптобиржи Garantex Алексей Бещеков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 46-летний россиянин ожидал решения об экстрадиции в США. В Индии его задержали весной, когда Бещеков приехал туда на отдых с семьей. После ареста ему предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

Причины смерти пока неизвестны. Уточняется, что перед смертью Бещекова Вашингтон объявил награду за поимку руководителей биржи.