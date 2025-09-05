Двоих подростков обвинили в пропаганде ЛГБТ* после посиделок на траве в Москве

В Москве задержали подростка за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канала «112».

Поводом стал инцидент на ежегодном молодежном мероприятии. Там было снято развратное видео с двумя юношами, сидящими на газоне. Оно вызвало в сети негодование общественности.

Пока задержан только один участник видео, второго планируют задержать в ближайшее время. В отношении них составили протокол по статье 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений») УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что расклеивавшего листовки российского подростка связали с терроризмом.