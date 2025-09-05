СМИ: У задержанной с наркотиками актрисы Тарасовой нашли паспорт Израиля
Задержанная в Домодедово с наркотиками актриса Аглая Тарасова она оказалась гражданкой Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что о втором паспорте артистки стало известно в суде по избранию ей меры пресечения.
«Документ изъяли сотрудники СК», - говорится в сообщении.
Ранее Тарасова, которую доставили в Домодедовский суд Московской области, заявила, что раскаивается в содеянном, сообщает RT.