Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером поделилась мнением о возможном наказании для актрисы Аглаи Тарасовой, которая была задержана в аэропорту с наркотиками.

Силовики задержали 31-летнюю актрису в аэропорту Домодедово несколько дней назад. Ее остановили во время прохождения «зеленого» коридора после прилетела в Москву из Израиля. Таможенников заинтересовал вейп артистки. После изучения в нем обнаружили 0,38 грамма гашишного масла. При задержании актриса не сопротивлялась и не конфликтовала. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ (ст. 299.1 УК РФ). Следствие намерено просить о домашнем аресте Тарасовой.

Ситуации, когда российских или иностранных граждан задерживают в аэропорту с гашишным маслом в их вейпах, встречаются довольно часто. При этом в некоторых странах считается, что такой наполнитель для вейпа не является наркотиком, и там его использование разрешено. Но в Российской Федерации подобная ситуация – это состав преступления по части 1 статьи 229.1 УК РФ. И тут нужно отметить, что Тарасова имела этот наркотик в определенном количестве для личного пользования, а также действовала не по сговору и не в составе группы лиц. Но актрису задержали с уличающими доказательствами. Сейчас следователи ходатайствуют о домашнем аресте Тарасовой, и для нее это положительный момент. Ее не хотят отправлять в СИЗО, то есть следствие считает, что домашний арест будет способствовать раскрытию данного преступления и пресечению преступной деятельности Тарасовой. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Юрист предположила, что актриса уже признала свою вину, дала правдивые показания следователям и поспособствовала раскрытию преступления.

«Если это так, то форма производства в уголовном процессе будет ускоренной. При этом суд будет учитывать, что ранее Тарасова не была судима, не совершала других преступлений. Кроме того, он будет учитывать положительные характеристики актрисы от ее коллег, от режиссеров и так далее. Уверена, что Тарасова сможет их получить. А отягчающих обстоятельств я в данном деле не усматриваю», - сказала она.

Минимальное наказание по статье 229.1 УК РФ в первой части составляет 3 года лишения свободы, отметила юрист.

«Но, полагаю, в данном случае может быть вынесено наказание ниже низшего предела. Однако лишение свободы все равно будет. Тарасова может попасть в колонию-поселение на срок около 1,5 – 2 лет. Если же в дальнейшем актриса начнет отрицать свою вину, то это усугубит ее ситуацию, и тогда она сможет получить до 7 лет лишения свободы», - сказала Ярмуш, подчеркнув, что в России крайне редко применяется условное наказание для осужденных по «наркотическим» статьям.

