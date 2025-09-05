Аглая Тарасова объяснила, почему привезла наркотики в Россию

Актриса Аглая Тарасова, которую задержали с запрещенными веществами в аэропорту Домодедово в Москве, заявила, что привезти на родину наркотики ее заставил диагноз одного из ее родственников.

Лекарство, по предварительным данным, требуется тяжелобольной бабушке Аглаи. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Адвокаты актрисы попросили сделать заседание суда по избранию ей меры пресечения закрытым. Суд отказал закрыть заседание для прессы.

Также адвокат заявил, что к материалам дела хотят привлечь «диагноз одного из близких людей подзащитной».

Следствие запросило Тарасовой домашний арест. По словам следователя, уголовное дело завели еще 3 сентября, а в аэропорту актрису задержали 28 августа.