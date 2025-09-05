Актрису Тарасову вызвали на допрос через мессенджер WhatsApp

Актриса Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотиков, заявила, что следователь вызвала ее на допрос по мессенджеру WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Первый раз меня вызвали в полицию по WhatsApp с незнакомого номера, я даже не поняла, что это сотрудники МВД мне пишут. И только после того, как адвокаты разъяснили мне, что следователи так делают, я пришла на допрос», — сказала актриса.

Сегодня суд отклонил ходатайство адвоката Тарасовой о закрытии судебного заседания. Актриса заявила судье о намерении раскрыть «важные личные обстоятельства», а ее защитник упомянул о желании приобщить к делу «диагноз одного из близких людей подзащитной». Согласно информации издания «СтарХит», на суде Тарасова сообщила, что у нее на иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка — именно для них она провезла наркотик через границу. Однако суд не удовлетворил просьбу об обеспечении конфиденциальности процесса.

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса.