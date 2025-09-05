У Аглаи Тарасовой возьмут анализы на наркотики

У актрисы Аглаи Тарасовой возьмут анализы на наличие в крови запрещенных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката актрисы Катерину Шубнову.

Кроме того, устройство, в котором могли быть наркотики, также будет отправлено на экспертизу. Если анализ не выявит наличия там веществ, то дело будет прекращено.

«У нее возьмут все анализы и будет проведена экспертиза непосредственно этого устройства, где, возможно, есть наркотическое средство. Только экспертиза может определить, действительно ли там был наркотик или нет», — рассказала Шубнова.

Напомним, что ранее Тарасова была задержана в аэропорту «Домодедово» с 0,38 граммами наркотиков. Теперь ей вменяется контрабанда наркотических средств — Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы.