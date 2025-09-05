Подростки измучили и побрили налысо пенсионерку

В Нижегородской области полицейские нашли подростков, издевавшихся над пенсионеркой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке имени Тимирязева Городецкого района. 13-летний мальчик побрил наголо пожилую женщину и избил. Друзья мучителя снимали все на видео. Потерпевшую госпитализировали с переломами.

Полицейские возбудили дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Кемерово полиция задержала 54-летнего мужчину, напавшего с мачете на студента.