Журналистку «Дождя*» объявили в розыск по делу о фейках про ВС РФ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск корреспондента телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет РФ завел уголовные дела против Ратниковой, а также главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, сотрудники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщали о рассмотрении возможности объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

* признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией.