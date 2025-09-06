В Рязани задержали хакера, получившего доступ к банковским картам россиян

В Рязани сотрудники полиции задержали хакера, разработавшего вредоносную программу для доступа к банковским данным. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

© Газета.Ru

«В ходе обыска по адресу проживания мужчины изъяты около 400 тысяч рублей, предположительно криминального происхождения, мобильные телефоны, системные блоки и ноутбук, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении.

Сообщается, что с помощью разработанного компьютерного вируса мужчина получил доступ к счетам клиентов одного из российских банков. При этом украденные деньги он выводил через три виртуальных счета, оформленных на жителей Самарской области, Хабаровского края и Республики Татарстан.

Возбуждены уголовные дела, фигурант обвиняет в совершении преступлений по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) и части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств). Мужчину отпустили под подписку о невыезде, расследование продолжается.

20 августа в Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Газете.Ru» о том, как переход по подозрительным ссылкам может привести к утечке персональных данных, заражению устройств вредоносным ПО и установке опасных мобильных приложений. По данным специалистов, одним из основных рисков остается фишинг. Сторонние ссылки могут перенаправить пользователя на поддельные сайты, визуально схожие с оригинальными. На таких ресурсах мошенники запрашивают персональные данные — логины, пароли, реквизиты банковских карт и паспортные сведения.