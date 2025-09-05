МВД возбудило дело на самокатчицу, которая сбила мать актрисы Екатерины Шпицы

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело об административном правонарушении в отношении 20-летней девушки, которая, катаясь на самокате в Москве, сбила мать актрисы Екатерины Шпицы.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили нарушителя — 20-летнюю жительницу Нижневартовска. В отношении девушки полицейскими составлен административный материал по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 1 сентября. Екатерина Шпица заявила, что ее мать успела увернуться и в результате получила незначительный ушиб. Однако ей все равно потребовалась медицинская помощь. Актриса возмутилась тем, что девушка даже не извинилась, а вместо этого позировала для фото, когда пострадавшая решила зафиксировать нарушение.

При этом сама пострадавшая зафиксировала побои, ей диагностировали ушиб плеча. После этого она решила написать заявление в полицию. Позднее появились кадры с моментом ДТП.