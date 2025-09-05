В Симферопольском районе Крыма произошел пожар на площади 50 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы произошло в Симферопольском районе Республики Крым на площади 50 га, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Возгорание сухой растительности на открытой территории ликвидируют сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым, техника для подвоза воды и опашки от администрации Симферопольского района. Быстрому распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. Площадь пожара - 50 га", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 68 человек и 19 единиц техники, в том числе 59 человек и 12 единиц техники от МЧС России.

Позднее ГУ МЧС по региону сообщило, что возгорание сухостоя в Симферопольском районе Крыма локализовано на площади 50 га.

"17:00 [мск] - локализация на 50 га", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (17:10 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.