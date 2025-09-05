Женщине спасли палец, оторванный с помощью обручального кольца

Московские микрохирурги пришили женщине палец, который она сама себе оторвала. Это произошло случайно - ее конечность застряла в заборе.

© Московский Комсомолец

Как узнал «МК», на днях в Центр микрохирургии кисти больницы Ерамишанцева обратилась женщина, которая по нелепой случайности лишилась безымянного пальца на левой руке. Москвичка зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и резко начала дергать руку. В итоге палец оторвался вместе с кольцом.

Врачи в срочном порядке приступили к операции. Пациентке выполнили остеосинтез — скрепили поврежденные кости, восстановили сухожилия, нервы и сосуды. Операция проходила не без сложностей: из-за травмы сосуды оказались «вырваны» из пальца. Для их восстановления специалисты использовали поверхностные вены из предплечья женщины. Весь процесс длился около 4 часов и закончился благополучно: палец удалось «пришить». Женщину уже выписали домой, но ей предстоит реабилитация, чтобы полностью вернуть движение пальцу.