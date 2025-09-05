Аглаю Тарасову доставили в суд для решения вопроса о мере пресечения

Актриса Аглая Тарасова доставлена в Домодедовский суд Московской области для решения вопроса о мере пресечения по делу о контрабанде наркотиков.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Тарасову доставили в суд, сейчас защита артистки знакомится с материалами ее дела. После этого начнется заседание суда", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что 31-летняя актриса задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. По предварительным данным правоохранительных органов, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Отмечалось, что речь идет об около 0,4 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".