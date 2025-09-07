Названа причина крушения фуникулера в Лиссабоне

Причиной схода фуникулера с рельсов в Португалии 3 сентября мог стать обрыв троса между кабинами, передает Lusa.

В отчете управления по предотвращению и расследованию авиационных и железнодорожных происшествий (GPIAAF) отмечается, что во время обследования обломков на месте крушения фуникулера выяснилось, что трос между двумя вагонами оборвался в точке крепления внутри верхней части первой кабины. Остальные части фуникулера были в хорошем состоянии. В среду, 3 сентября, при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне несовместимые с жизнью травмы получили 16 человек. Похожая на трамвай вагонетка упала с большой высоты.

Она съезжала от смотровой площадки в парке, потеряла управление и врезалась в здание. Четверг мэр города Карлуш Моэдаш объявил днем траура. Власти приостановили работу всех столичных фуникулеров до завершения проверок. ~"Глория"~ - один из главных символов Лиссабона. Фуникул расположен в центре города и соединяет площадь Рестаурандореш с садом Сан-Педру-де-Алькантара. Протяженность маршрута - 265 м. Линия была открыта в 1885 году и работала на паровом двигателе, а в 1915-м ее электрифицировали.

Фуникулер остается одним из старейших в Европе. Считается, что "Глория" перевозит около 3 млн чел. в год - в основном туристов. В феврале 2002 года фуникулер признали национальным памятником.