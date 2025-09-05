В подмосковных Луховицах разбился легкомоторный частный самолет «Авиатика». В результате происшествия погиб пилот.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в соцсети.

— Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета «Авиатика» в Подмосковье. Инцидент произошел в Луховицах. На месте работают экстренные службы. Причина выясняется, — пишет Telegram-канал Shot.

Других подробностей по факту произошедшего не приводится. Официального подтверждения крушения легкомоторного самолета и гибели пилота на момент публикации материала не появлялось.

Ранее в Рязанской области разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». В результате происшествия также погиб один человек — пилот. Других жертв и разрушений на земле не было.