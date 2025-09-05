Актрису Аглаю Тарасову доставили в Домодедовский городской суд, где ей изберут меру пресечения по делу о контрабанде наркотических средств.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в соцсети.

— Аглая Тарасова в суде. Через несколько минут суд начнет рассматривать вопрос о мере пресечения для актрисы по делу о контрабанде наркотиков, — пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Тарасова пришла в суд черной кожаной куртке, серой толстовке, на голову накинула капюшон, а также одела темные очки.

Актрису задержали в московском аэропорту Домодедово несколько дней назад, когда она прилетела из Тель-Авива. В ее багаже обнаружили вейп, жидкость которого содержала наркотическое вещество — гашишное масло. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Теперь Тарасовой грозит до семи лет лишения свободы либо штраф на сумму до одного миллиона рублей. Следствие просит отправить обвиняемую под домашний арест. Позднее адвокат актрисы заявила, что ее подзащитную проверят на наркотики.