Рабочего придавило фрагментом стены в реконструируемом здании МГУТУ

Строителя придавило фрагментом стены во время работ в реконструированном здании Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского в Большом Дровяном переулке.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Рабочего придавило фрагментом стены во время ремонта в реконструируемом здании Московского университета технологий и управления в Большом Дровяном переулке на Таганке. Мужчина получил перелом ноги, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова собеседника.

Пострадавшего осматривают врачи. Других подробностей по факту произошедшего не приводится.

Ранее двое рабочих пострадали в результате обрушения строительных лесов у нежилого здания рядом со школой № 1574 в Старопименовском переулке в центре Москвы. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что представители ведомства контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.