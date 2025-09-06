Появилась версия побега заключенных на Урале

Двое обвиняемых в терроризме сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи. Об этом сообщает Baza.

© Газета.Ru

Отмечается, что 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К. смогли покинуть СИЗО при помощи ключей. Один из них сначала открыл свою камеру, потом освободил товарища. При этом у заключенного был два ключа: от камеры и еще один, так называемый «проходной». Затем мужчины вместе пробрались к прогулочному коридору, а

оттуда на крышу и сбежали.

В настоящее время правоохранители устанавливают, как осужденный мог получить ключи. Предположительно, либо мужчина незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

СМИ также писали, что мужчины могли выбраться через крышу. Преступников до сих пор разыскивают, а в изоляторе усилили меры безопасности. После произошедшего в СИЗО не пускают даже адвокатов для встречи с подзащитными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Предполагается, что сейчас сбежавшие могут скрываться на приусадебных участках в Свердловской области.