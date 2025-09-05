Тройное убийство в Новосибирске: спустя годы правосудие настигло второго преступника

В Новосибирске задержан второй подозреваемый в жестоком убийстве семьи из трех человек, совершенном в 2014 году. Преступление произошло в Октябрьском районе города. Подробности дела раскрыли в Следкоме по Новосибирской области.

По версии следствия, двое злоумышленников проникли в квартиру с целью ограбления. Они расправились с хозяином жилища, а затем с его супругой и восьмилетней дочерью, которые стали невольными свидетелями. Преступники похитили имущество на сумму свыше 10 тысяч рублей и скрылись за пределами России.

Одного из обвиняемых задержали ранее в этом году, и его дело уже передано в суд. Второго участника преступления, иностранного гражданина, объявили в международный розыск. Затем его удалось задержать в Москве в августе 2025 года. В настоящее время он доставлен в Новосибирск, где следователи продолжают сбор доказательной базы.

