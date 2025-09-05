Ранее судимый мужчина устроил поножовщину в вагоне московского метро

Пассажир московского метро устроил поножовщину в вагоне, сообщил "РГ" информированный источник.

Инцидент произошел в поезде "оранжевой" ветки. Во время ссоры с попутчиком между станциями "Шаболовская" и "Ленинский проспект" злоумышленник выхватил нож и ранил оппонента. Также агрессор случайно поранился сам и был доставлен в больницу.

Как выяснилось, вооруженным агрессором оказался 38-летний москвич, ранее судимый за совращение несовершеннолетних. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".