Российский пенсионер отдал мошенникам 32 млн рублей

Пенсионер из Пензы отдал аферистам все сбережения — десятки миллионов и сотни золотых монет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

© Газета.Ru

Как установили правоохранители, с гражданином 1954 года рождения связался неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства и заявил, что аферисты пытаются похитить его накопления и передать экстремистской организации.

Чтобы «спасти» сбережения пенсионера убедили перевести их на «безопасный счет».

«Получив инструкции, мужчина отправился в банк города Москвы, где из своей банковской ячейки забрал имеющиеся у него сбережения общей суммой 32 миллиона рублей, а также 800 золотых монет», — рассказали в полиции.

Следуя инструкции аферистов, пожилой мужчина передал накопления двум незнакомым девушкам, после чего вернулся в родной город.

Обман вскрылся не сразу, а после того, как супруга потерпевшего, услышав его разговор по видеосвязи с неизвестными, заинтересовалась случившимся. Женщина проверила телефон мужа и поняла, что он стал жертвой злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.