Россиянин из-за неразделенной любви украл резиновую женщину и потерял ее

60-летний житель Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил из местного магазина для взрослых резиновую женщину. Однако скрыться с похищенным у него не вышло.

Для обратной дороги у него не нашлось 40 рублей, и он решил вернуться на место преступления, чтобы одолжить необходимую сумму. Естественно, с пустыми руками.

Он заявил, что просто оставил свою необычную добычу на скамейке неподалеку. Работники торговой точки вызвали вневедомственную охрану. Совместно с бойцами Росгвардии был организован непродолжительный поиск пропавшего товара, который не дал никаких результатов. Общая стоимость причиненного ущерба составила почти 3,5 тысяч рублей, а незадачливого преступника доставили в районный отдел полиции.

В ходе разбирательств выяснилась занятная деталь: задержанный трудится водителем автобуса. Он чистосердечно признался, что совершил кражу на почве личных переживаний.

Как выяснилось, горе-воришка безответно добивался взаимности от своей коллеги-кондукторши, но так и не сумел завоевать ее сердце. Именно горькое чувство неразделенной любви и подтолкнуло его к отчаянному шагу — похищению безотказной компаньонки.

