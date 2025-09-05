«Ударился головой»: пьяный россиянин украл медформу и сбежал из больницы

В Республике Бурятия произошел необычный случай ночного побега пациента из медицинского учреждения. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, 46-летний местный житель, ранее судимый и не имеющий постоянного места работы, тайно покинул стены Гусиноозерской центральной районной больницы, предварительно похитив медицинскую спецодежду.

По информации правоохранительных органов, мужчина доставлен в медучреждение после бытовой травмы — он ударился головой в состоянии алкогольного опьянения. В ночное время, решив незаметно покинуть больницу, он проник в служебное помещение, где похитил два комплекта медицинских костюмов, футболку и тапочки. Общий ущерб оценивается в 12 тысяч рублей.

Проявив незаурядную изобретательность, пациент облачился в один из комплектов медицинской формы, замаскировавшись под медработника, и беспрепятственно покинул территорию учреждения. За пределами больницы он переоделся во второй костюм, который прихватил с собой.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование инцидента продолжается.