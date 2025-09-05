ФСБ задержала в Воронеже мужчину за переводы украинским военным в криптовалюте

В Воронеже мужчину обвинили в государственной измене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали в Воронеже гражданина России по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина переводил денежные средства в криптовалюте на счета военизированного объединения, находящегося под контролем Главного управления военной разведки Минобороны Украины.

В сообщении уточняется: «Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Воронеже по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин РФ. Установлено, что злоумышленник, намереваясь оказать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям, осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные действия продолжаются, все обстоятельства устанавливаются.

