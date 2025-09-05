Россиян получил 25 лет колонии за подготовку к подрыву двух газопроводов

Второй Западный окружной военный суд вынес наказание 22-летнему студенту Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко Георгию Воронкову по делу о подготовке диверсии на газопроводах по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает «ТАСС».

© Московский Комсомолец

Суд назначил Воронкову 25 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

По данным следствия, подсудимый частично признал вину по статье «Госизмена», однако не выразил раскаяния и подтвердил приверженность радикальным проукраинским взглядам.

Следствие установило, что в 2022 году молодой человек записывал видеоролики в поддержку украинской разведки, после чего получил задание подорвать два газопровода в Воронеже. Его задержали при попытке достать из тайника компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.