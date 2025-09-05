Школьницу ударило током на железнодорожном мосту в Красноярске

Девочка получила электротравму на железнодорожном мосту в Красноярске. Пострадавшую госпитализировали с ожогами.

© Российская Газета

Несчастный случай произошел вечером 4 сентября в Октябрьском районе. Около 19 часов 13-летняя девочка забралась по технической лестнице на инженерное сооружение, где ее ударило электрическим разрядом, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По мнению сотрудников ведомства, речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится проверка.

Еще одну проверку организовала транспортная прокуратура. Специалисты дадут оценку работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.