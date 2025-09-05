Жители Рязани рассказали о серии взрывов, что раздалась над городом. По их словам, в одном из районов вспыхнул пожар. Люди отмечают, что видят в небе зарево и столб черного дыма.

«Предварительно, работает ПВО, уже было сбито несколько воздушных целей», - пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, ранее сообщалось, что с момента начала конфликта на Украине в Новороссии от действий ВСУ погибли более 400 детей. Однако западная пресса об этом умалчивает.

"Пресса закрывает глаза западная на то, что происходит с детьми, находящимися в наших территориях. И раздувает проблему, которой, собственно говоря, особой нет", — отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сводки СВО, новости и всё самое важное о спецоперации на Украине, — в теме «Свободной Прессы»