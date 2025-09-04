Прохожие достали из петербургской реки неадекватную женщину

В Петербурге из реки спасли неадекватную женщину. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Все началось с того, что очевидцы заметили в реке женщину в неадекватном состоянии. Неравнодушные прохожие достали ее из воды на сушу.

Пострадавшая осталась жива. В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь.

