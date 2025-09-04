В Астрахани эвакуируют жителей пятиэтажного дома

В Астрахани на улице Ляхова эвакуируют жителей пятиэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал ГТРК «Лотос» Астрахань.

© Telegram-канал ГТРК «Лотос» Астрахань

Уточняется, что к подъезду дома № 7 прибыли сотрудники МЧС, полиция и медработники.

«По предварительной информации, причиной их прибытия стало сообщение о трещине на стене пятиэтажки», — говорится в публикации.

Официальных комментариев по этой ситуации пока нет.

«По визуальным наблюдениям жильцов эвакуируют из дома», — отмечает ГТРК «Лотос».

Место инцидента в данный момент оцеплено.

7 августа жителей трех подъездов многоквартирного дома на улице Татищева в Астрахани эвакуировали в связи с угрозой аварийной ситуации. Мэр города Игорь Редькин сообщил, что в этот день в доме проводились ремонтные работы на тепловых сетях. Тогда же в здании зафиксировали угрозу аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении.