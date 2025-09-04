В Канаде неизвестный напал на людей с ножом

CBC: при нападении с ножом в Канаде погиб один человек, восемь пострадали
В результате нападения с ножом в канадской провинции Манитоба погиб один человек, ещё восемь пострадали.
Об этом сообщает CBC со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, подозреваемый в нападении на людей также мёртв.
Уточняется, что двоих пострадавших эвакуировали на вертолёте, а остальных доставили в больницу наземным транспортом.
Нападение произошло в поселении коренных жителей.
