В Канаде неизвестный напал на людей с ножом

В результате нападения с ножом в канадской провинции Манитоба погиб один человек, ещё восемь пострадали.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, подозреваемый в нападении на людей также мёртв.

Уточняется, что двоих пострадавших эвакуировали на вертолёте, а остальных доставили в больницу наземным транспортом.

Нападение произошло в поселении коренных жителей.

