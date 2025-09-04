Мужчина погиб после конфликта с водителем маршрутки

Житель Владикавказа, как проинформировало СУ СК РФ Северной Осетии, погиб после конфликта с водителем маршрутки. Его задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

2 сентября на одной из городских остановок общественного транспорта в ходе произошедшей ссоры водитель маршрутного автобуса, по версии следствия, нанес удар рукой местному жителю. Мужчина упал, ударившись головой об асфальт. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в медучреждение. Несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Фигуранта задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следком проводит необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.