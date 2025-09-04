Выяснились новые подробности о подозреваемом в убийстве Парубия во Львове
Выяснились новые подробности о подозреваемом в убийстве экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове. Об этом пишет украинское издание «Страна».
По словам соседей Михаила Сцельникова, мужчина занимался бизнесом, часто задерживался на работе и домой приезжал только ночевать.
Соседи также рассказали, что были в шоке, когда узнали о случившемся. Они отмечают, что Михаил всегда был очень вежливый, здоровался с людьми, был сдержанный и интеллигентный.
Он официально действительно долгие годы был зарегистрирован как предприниматель, занимался торговлей и ремонтами бытовой техники. По данным реестров, у него были налоговый долг в 9,5 млн гривен (18,7 млн рублей).
По словам знакомой первой жены Сцельникова, писательницы Елены Чернинькой, сына назвали Михаилом-Виктором в честь отца и дедушки по папиной линии.
Друг подозреваемого добавил, что он любит литературу. У него был даже псевдоним Пушкин.
Выяснились неожиданные подробности о связи Парубия с сыном его убийцы
Представители украинских силовых структур и соратники Парубия, продвигает версию, что Сцельников обманывает в своих мотивах и якобы убил Парубия по заказу российских спецслужб. Однако пока никаких доказательств этому представлено не было.
Ранее стало известно, что Парубий служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве.
