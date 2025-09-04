В Москве оштрафовали двух школьников, ехавших на самокате по встречке

В Москве оштрафовали двух школьников, которые ехали на одном самокате по встречной полосе. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Нарушение попало сразу на несколько камер наружного наблюдения. На полученных кадрах можно увидеть двух несовершеннолетних, которые мчатся по встречной полосе навстречу автомобилям.

Оба школьника были опознаны и найдены. Им выписали штраф, а также заблокировали в приложении для аренды электросамокатов.

«Нарушителям выставлены штрафы за езду вдвоем на одном самокате, движение в неположенном месте и предоставление недостоверных сведений о возрасте и передачу управления несовершеннолетнему лицу. Напоминаем, что такие ситуации создают опасность для всех участников дорожного движения. Самокат предназначен строго для 1 человека, а аренда доступна только совершеннолетним», — сообщили в ведомстве.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что нарушителям выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге мужчина на электросамокате наехал на ребенка на самокате.