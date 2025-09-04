Возбуждено дело после крушения самолета под Рязанью

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в районе рязанского села Зимарово. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

Дело заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи и криминалисты ведомства осмотрели место крушения воздушного судна. В настоящий момент сотрудники СК рассматривают различные версии случившегося и проводят мероприятия, направленные на уточнение обстоятельств и причин ЧП.

О крушении легкомоторного самолета Х-32 "Бекас" в Рязанской области стало известно 4 сентября. Согласно предварительной информации, на земле разрушений выявлено не было.

Спустя некоторое время следователи подтвердили гибель пилота воздушного судна. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.